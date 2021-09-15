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З'ясувалося, які області на межі потрапляння до "червоної зони"

15 сентября 2021, 23:26

В абсолютних цифрах кількість хворих більша в Києві та Харкові. Однак у розрахунку на 100 тисяч населення в лідерах Західна Україна.

Ляшко
Ляшко назвав області-претенденти на червону зону / УНІАН

У МОЗ розповіли, які області незабаром можуть потрапити до "червоної зони" - в цих регіонах був відзначений високий рівень захворюваності на коронавірус, заявив глава відомства Віктор Ляшко в інтерв'ю 24 каналу.

"Зараз у напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки рухається Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська, Закарпатська", - сказав Ляшко.

Міністр додав, що в абсолютних цифрах кількість хворих більша в Києві та Харкові. Однак у розрахунку на 100 тисяч населення в лідерах Західна Україна.

За його словами, в західних областях більш значна завантаженість медустанов через зростання хворих на коронавірус.

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"Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній області", - уточнив Ляшко.

Коронавірус і карантин в Україні

Станом на ранок середи, 15 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4640 жителів країни. У тому числі захворіла 531 дитина.

13 вересня на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають covid-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.

Крім того Кабмін вніс деякі зміни до карантинної Постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що Україна перейдеь до жовтої зони карантину ближчим часом. Однак, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.

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