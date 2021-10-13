В Україні смертність від COVID-19 різко зросла: оприлюднена нова статистика

Коронавірус в Україні / Фото Reuters

Ситуація з коронавірусом в Україні різко погіршується. Як йдеться у новому дослідженні і прогнозі розвитку епідемії на сайті НАН України, в країні фіксують нових випадків заражень коронавірусом вдвічі більше за 2 тижні і в 5 разів на місяць. При цьому більш ніж удвічі збільшилася кількість смертей пацієнтів з COVID-19.

В огляді ситуації з коронавірусом в країні відзначається, що за 2 тижні число позитивних результатів тестів ПЛР зросла в 2,1 рази. Збільшилося число нових госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом в 1,7 рази. Смертність зросла в 2,3 рази.

Так, середня кількість нових заражень COVID-19 збільшилася до 13175 чоловік в день. Середня кількість смертей становить 264 смертей на день в середньому за останній тиждень.

Відзначається, що за більшістю показників нинішня COVID-19 хвиля зрівнялася і перевищила минулорічну осінню.

"Зокрема, смертність вже на 20% більше пікових значень, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях - вже на 6% і продовжує стрімко зростати", - йдеться в повідомленні.

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У НАН попереджають, що якщо поточні тенденції збережуться, можна очікувати досягнення показників весняної хвилі коронавірусу вже через 1-2 тижні.

У яких регіонах найважча ситуація з коронавірусом

Регіонами з найбільш загрозливою ситуацією, з точки зору доступності обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показників смертності, є:

Запорізька область,

Одеська область,

Луганська область,

Чернівецька область,

Житомирська область,

Харківська область.

"У деяких областях кількість зайнятих ліжок вже перевищила максимуми обох попередніх хвиль", - йдеться в огляді.

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Коронавірус в Україні

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної як мінімум в чотири рази. За його словами, на сьогоднішній день система профілактичної медицини вже не справляється зі своїми викликами.

У свою чергу, інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що Україна дуже відстає в плані боротьби з пандемією коронавірусу. За його словами, якщо COVID-19 і далі буде мутувати так, що підвищиться рівень летальності і збережеться вкрай високий ступінь заразності, то рахунок піде на тижні.