В Україні виявили чотири нові мутації коронавірусу 'Омікрон': що про них відомо

В Україні поширюються нові мутації COVID-19. Цього тижня референс-лабораторія ВІЛ/СНІДу та вірусних патогенів Центру громадського здоров’я провела дослідження та виявила чотири нові варіації штаму "Омікрон".
Мутації включають:
XBB (XBB.1.16 "Арктур", XBB.1.42, XBB.1.5 "Кракен", XBB.1.9, XBB.2.3 );відео дня
HK.3;
GE.1;
EG.5 ("Epic").
Лабораторійні дослідження виявили 74 випадки мутацій у різних областях України. Найбільше зразків мутацій фахівці знайшли у Хмельницькій, Львівській та Київській областях.
Кількість підтверджених випадків в областях:
- Хмельницька (13 зразків);
- Чернігівська (8);
- Черкаська (8);
- Чернівецька (6);
- Львівська (12);
- Київська (11);
- Сумська (10);
- Рівненська(6).
Проте фахівці знайшли нові підвиди "Омікрон" не лише у людей. Деякі з нових варіантів ковіду Центр громадського здоров’я виявив у стічних водах Рівненської, Чернігівської, Чернівецької та Київської областей. Це мутації XBB, EG.5, FL.1.5, FG.2.
"Найбільш ефективним методом запобіганню наслідків захворювання є доступна та безоплатна вакцинація. Отримати щеплення можна, звернувшись до сімейного лікаря або пунктів щеплень", - сказав Центр громадського здоров’я.
Фахівці закликають людей вакцинуватися, оскільки це чи не єдиний спосіб вберегтися від ковіду.
Штам коронавірусу "Пірола"
Нагадаємо, на початку листопада у Рівненській області виявили новий варіант коронавірусу, під назвою "Пірола" (BA.2.86). На цей підвид захворів 20-річний чоловік. Наразі за симптомами та клінічними проявами захворювання, викликаного субваріантом "Пірола", не виявлено особливих відмінностей від попередніх штамів COVID-19. Однак через значну кількість мутацій, "Пірола" швидше атакує організм з ослабленим імунітетом.
Як раніше повідомляв Главред, новий варіант коронавірусу, "Пірола" (BA.2.86), виявили в серпні. Цей підштам "Омікрона" є потенційним фактором для значного збільшення кількості захворювань. Головними причинами, які сприяли розповсюдженню коронавірусу в Європі, були сезон відпусток і подорожей, а також ослаблення імунітету населення.
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