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В Україні виявили чотири нові мутації коронавірусу "Омікрон": що про них відомо

Руслана Заклінська
16 листопада 2023, 18:58
Чотири нові мутації Covid-штаму "Омікрон", які можуть бути більш заразними, зафіксували в кількох областях України.
В Україні виявили чотири нові мутації коронавірусу 'Омікрон': що про них відомо
Нові мутації коронавірусу виявили в Україні / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com / pixabay.com

В Україні поширюються нові мутації COVID-19. Цього тижня референс-лабораторія ВІЛ/СНІДу та вірусних патогенів Центру громадського здоров’я провела дослідження та виявила чотири нові варіації штаму "Омікрон".

Мутації включають:

  • XBB (XBB.1.16 "Арктур", XBB.1.42, XBB.1.5 "Кракен", XBB.1.9, XBB.2.3 );

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  • HK.3;

  • GE.1;

  • EG.5 ("Epic").

Лабораторійні дослідження виявили 74 випадки мутацій у різних областях України. Найбільше зразків мутацій фахівці знайшли у Хмельницькій, Львівській та Київській областях.

Кількість підтверджених випадків в областях:

  • Хмельницька (13 зразків);
  • Чернігівська (8);
  • Черкаська (8);
  • Чернівецька (6);
  • Львівська (12);
  • Київська (11);
  • Сумська (10);
  • Рівненська(6).

Проте фахівці знайшли нові підвиди "Омікрон" не лише у людей. Деякі з нових варіантів ковіду Центр громадського здоров’я виявив у стічних водах Рівненської, Чернігівської, Чернівецької та Київської областей. Це мутації XBB, EG.5, FL.1.5, FG.2.

"Найбільш ефективним методом запобіганню наслідків захворювання є доступна та безоплатна вакцинація. Отримати щеплення можна, звернувшись до сімейного лікаря або пунктів щеплень", - сказав Центр громадського здоров’я.

Фахівці закликають людей вакцинуватися, оскільки це чи не єдиний спосіб вберегтися від ковіду.

Штам коронавірусу "Пірола"

Нагадаємо, на початку листопада у Рівненській області виявили новий варіант коронавірусу, під назвою "Пірола" (BA.2.86). На цей підвид захворів 20-річний чоловік. Наразі за симптомами та клінічними проявами захворювання, викликаного субваріантом "Пірола", не виявлено особливих відмінностей від попередніх штамів COVID-19. Однак через значну кількість мутацій, "Пірола" швидше атакує організм з ослабленим імунітетом.

Як раніше повідомляв Главред, новий варіант коронавірусу, "Пірола" (BA.2.86), виявили в серпні. Цей підштам "Омікрона" є потенційним фактором для значного збільшення кількості захворювань. Головними причинами, які сприяли розповсюдженню коронавірусу в Європі, були сезон відпусток і подорожей, а також ослаблення імунітету населення.

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