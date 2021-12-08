В Україні буде розширено перелік професій з обов'язковою вакцинацією від COVID-19

Список розширюється завтра, 9 грудня.
З завтрашнього дня, 9 грудня, в Україні набуде чинності наказ МОЗ, в якому йдеться про розширення переліку професій з обов'язковою вакцинацією проти COVID-19.
"З 9 грудня, тобто вже завтра, набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою", - заявив глава МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу.
За його словами, мова йде про:
- працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- працівників закладів та установ, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних установ;
- працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші)".
Також міністр підкреслив, що одне щеплення проти COVID-19 не дозволить усунути співробітника від роботи.
"Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він повинен бути допущений до роботи", - запевнив Ляшко.
Нагадаємо, раніше Михайло Радуцький спрогнозував, що нова хвиля коронавірусу у країні буде м'якшою і вже не такою інтенсивною.
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