УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

В Україні буде розширено перелік професій з обов'язковою вакцинацією від COVID-19

8 грудня 2021, 12:24

Список розширюється завтра, 9 грудня.

вакцнация, коронавірус
Працювати можна і з одним щепленням / Reuters

З завтрашнього дня, 9 грудня, в Україні набуде чинності наказ МОЗ, в якому йдеться про розширення переліку професій з обов'язковою вакцинацією проти COVID-19.

"З 9 грудня, тобто вже завтра, набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою", - заявив глава МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу.

За його словами, мова йде про:

  • працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • працівників закладів та установ, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних установ;
  • працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші)".

Також міністр підкреслив, що одне щеплення проти COVID-19 не дозволить усунути співробітника від роботи.

"Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він повинен бути допущений до роботи", - запевнив Ляшко.

Нагадаємо, раніше Михайло Радуцький спрогнозував, що нова хвиля коронавірусу у країні буде м'якшою і вже не такою інтенсивною.

Читайте також:

viber
пандемія коронавірусу новини України коронавірус новини карантин новини вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні буде розширено перелік професій з обов'язковою вакцинацією від COVID-19». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 2022 рік для Лева: неймовірне везіння, вдале заміжжя і найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Лева: неймовірне везіння, вдале заміжжя і найкращі дні Гороскоп на 2022 рік для Терезів: грошовий достаток, крутий поворот у відносинах і найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Терезів: грошовий достаток, крутий поворот у відносинах і найкращі дні Гороскоп на сьогодні 5 грудня 2021: Тільцям – вдалі збіги, Стрільцям - неприємностіГороскоп на сьогодні 5 грудня 2021: Тільцям – вдалі збіги, Стрільцям - неприємності Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Тільцям - обман, Дівам - дивовижне везінняФінансовий гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Тільцям - обман, Дівам - дивовижне везіння В Україні впали ціни на найпопулярніший фруктВ Україні впали ціни на найпопулярніший фрукт
13:49

Спробуйте приготувати прямо зараз: ці страви привернуть удачу на Новий рік 2022

13:49

День святого Миколая: як загадати віщий сон і дізнатися ім'я судженого

13:39

На Черкащині студенти планували масовий розстріл у коледжі

13:31

Друкарський верстат і обвал курсу: що чекає на економіку України в разі нападу РФ

13:25

Кулеба їде до Британії: на порядку денному стратегічне партнерство між країнамиВідео

Реклама
13:23

Ердоган оголосив про допомогу у вирішенні конфлікту Росії та України і назвав головні цілі АнкариВідео

13:11

20 разів ударив ножем і прибрав за собою: під Тернополем жорстоко вбили молоду дівчину

13:03

У Вінниці за програмою "Велике будівництво" реконструювали півстолітній спорткомплекс

13:00

Гороскоп на завтра 9 грудня 2021: Близнюкам – віщі сни, Левам – вдалі збіги, Скорпіонам - хитрістьВідео

12:41

"ЙЕ Енергія" пропонує бізнесу зафіксувати ціну на електроенергію у першому кварталі 2022 року

12:27

У Німеччині вперше за 16 років обрали нового канцлера - ним став лідер СДПН Олаф ШольцВідео

12:26

Залякував і облив сірчаною кислотою: на Хмельниччині батько розбещував 14-річну доньку

12:24

В Україні буде розширено перелік професій з обов'язковою вакцинацією від COVID-19Відео

12:17

Хто найчастіше помирає від COVID-19 - вчені назвали найбільш вразливих до вірусу людейВідео

11:44

Анна Сєдокова показала, як виглядала в 18 років до ВІА Гри, трьох дітей і слави

11:29

Він у комі і самостійно не дихає: у центрі Чернівців маршрутка збила пенсіонера

11:19

Банкомат ПриватБанку "обрахував" українця: незадоволений клієнт повідомив подробиці

10:58

Слов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастя

10:49

"Щось підсипали у келих": у Польщі українець витратив у стрип-барі майже мільйон гривень заощаджень

10:36

Чоловік вбив сім’ю і вчинив самогубство, щоб уникнути арешту через фейковий COVID-сертифікат

Реклама
10:13

Третя доза щеплення в січні і новий спалах COVID-19: Україна продовжує боротьбу з вірусомВідео

10:07

Тортури біля школи тривали півтори години: підлітки по-звірячому побили ногами трьох дівчатокВідео

09:33

До чого сняться парфуми: тлумачення відомих сонників

09:26

Вулиці перетворяться на ковзанку: українців попередили про сильну ожеледь у низці областейВідео

09:17

Коли день святого Миколая 2021 в Україні: дата, традиції свята та заборони дня

08:54

Гороскоп на сьогодні 8 грудня 2021: Ракам - суперниця, Дівам - дивовижні події, Рибам - ворогиВідео

08:37

У США заявили, що "Північний потік-2" заморозять у разі вторгнення Росії до УкраїниВідео

08:36

РФ через атаку на Україну відключать від світової фінсистеми: США попередили Москву про потужний ударВідео

08:33

Коронавірус в Україні 8 грудня: кількість нових хворих за добу перевищила 9 тисяч

08:28

"Зради" України за океаном немаєПогляд

08:23

В Україну увірветься потепління до +15 посеред грудня: синоптик назвала датуВідео

07:18

Маленька доза може заразити багато людей: названо головну небезпеку COVID-штаму ОмікронВідео

07:10

Залякування України і сценарій РФ щодо Донбасу: Ілларіонов заявив про підтримку у Байдена планів ПутінаВідео

06:46

"Готові зробити те, що не зробили в 2014-му": Байден налякав Путіна через УкраїнуВідео

06:20

Росія ризикує виявити, що вона аж ніяк не Радянський СоюзПогляд

06:10

Військова операція проти України загрожує Путіну поразкою: у Росії пояснили плани КремляВідео

06:10

Чекайте на аномалію: синоптик ошелешив прогнозом з несподіваним феноменомВідео

05:58

У моду на зиму 2022 повернулася коротка стрижка незвичайної краси французький боб з 60-хФото

05:40

Смачний печінковий торт на Новий рік 2022: найпростіший рецепт за 15 хвилин

05:10

Закуповуйтеся з розумом: як заощадити на новорічному столі та не розчарувати гостейВідео

Реклама
04:31

Ідеальна чистота за 20 хвилин: як правильно прибирати кухню

04:15

Померла іспанська актриса - зірка серіалу Просто Марія

04:04

Гороскоп на картах Таро на грудень 2021 для земних знаків - Тельців, Дів, КозерогівВідео

03:55

В Україні зупинилося зростання цін на найпопулярніший продуктВідео

03:45

Дочка Брежнєвої без бюстгальтера позувала на капоті машини

03:30

ВООЗ назвала неефективним популярний спосіб лікування коронавірусуВідео

02:42

У Києві скасовують рейси міської електрички: повний списокВідео

02:32

Хто міг стати зоряною героїнею Холостячки замість Злати Огневич - розкрито ім'я головної конкурентки

02:20

Як відчистити духовку: потрібні всього лише підручні засоби і 5 хвилин часу

01:20

Названо незвичайну властивість чаю з м'ятою - ароматний напій допоможе схуднутиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти