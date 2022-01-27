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Вчені розповіли про новий коронавірус: що відомо про хворобу NeoCoV

27 січня 2022, 09:20

Коронавірус NeoCoV був виявлений у кажанів в ПАР і поки циркулює в цій популяції.

коронавірус
/ Daniel Foster / flickr.com/

Виявлений в Африці коронавірус NeoCoV має схожі принципи проникнення в клітини з SARS-CoV-2, розповіли китайські вчені.

За даними дослідників, новий коронавірус потенційно може нести небезпеку для людини, йдеться в повідомленні на порталі bioRxiv.

У повідомленні підкреслюється, що NeoCoV був виявлений у кажанів в ПАР і поки циркулює в цій популяції. Однак вчені відзначають, що він володіє прихованим потенціалом мутувати і в результаті отримати здатність проникати не тільки в клітини тварин, але і людини.

Новий коронавірус NeoCoV: подробиці

Відзначається, що NeoCoV є близьким родичем коронавірусу MERS-CoV, збудника близькосхідного респіраторного синдрому, спалах якого був зафіксований в 2010-х роках.

"У цьому дослідженні ми несподівано виявили, що NeoCoV і його близький родич PDF-2180-CoV можуть ефективно використовувати деякі типи ангіотензинперетворюючого ферменту 2 (АСЕ2, рецептор, через який деякі коронавіруси потрапляють в організм) кажана і, що менш сприятливо, ACE2 людини для проникнення [в організм]", - пишуть вчені.

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Що відомо про небезпеку нового коронавірусу

Коронавірус SARS-CoV-2, що викликав пандемію COVID-19, також використовує АСЕ-2 для потрапляння в організм.

Китайські вчені відзначають, що їх дослідження описує перші випадки використання АСЕ2 "родичами" коронавірусу MERS-CoV. Це виявляє "потенційну загрозу біобезпеки", зазначають вони.

Вчені заявили, що за поведінкою вірусу необхідно ретельно спостерігати. При цьому вони підкреслили, що природа NeoCoV все ще не вивчена в достатній мірі.

Додамо, що більшість з учених, які повідомили про відкриття нового коронавірусу, працюють в університеті Уханя, міста, де наприкінці 2019 року були виявлені перші випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 січня, зафіксовано 32 тисячі 393 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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