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Вчені визначили найефективнішу вакцину проти штаму COVID-19 "Дельта"

13 сентября 2021, 16:21
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Всього було проаналізовано понад 32 тисячі медичних випадків.

вакцинація
Названо три виробники вакцини / Reuters

Вакцина Moderna ефективніше проти covid-штаму "Дельта", ніж Pfizer і Johnson & Johnson. Про це свідчать результати дослідження Американської Медичної мережі Vision

Вчені проаналізувала понад 32 тис. медичних звернень з дев'яти американських штатів в червні, липні та серпні 2021 року, коли варіант "Дельта" став переважаючим штамом, а результати опублікували 10 вересня на сайті Інституту Регенштрайфа.

Згідно з даними дослідження, невакциновані люди з COVID – 19 в п'ять-сім разів частіше потребують невідкладної допомоги або госпіталізації, ніж щеплені.

Moderna виявилася на 95% ефективною у запобіганні госпіталізацій серед дорослих у віці 18 років і старше. Ефективність Pfizer склала 80%, А Johnson & Johnson виявилася – 60%.

Читайте также"Людина стає вразливою": інфекціоніст розповів, як не підхопити COVID-19 після вакцинаціїЩо стосується запобігання звернення до відділення невідкладної допомоги, то Moderna була ефективна на 92%, Pfizer-77%, Johnson & Johnson – 65%.

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Раніше ми повідомляли, що провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська розповіла, що вірусне навантаження у індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта, в 1000 разів більше, ніж в інших штамів.

А ось відомий лікар-педіатр Євген Комаровський заявив про те, що новий штам коронавірусу Delta поширюється через поверхні з тією ж активністю, що і штам Alpha. Він уточнив, що під час пандемії стало відомо - тільки 1% пацієнтів заразилися вірусом контактним шляхом.

Автор: Сергій Кущ
viber
Вакцина коронавірус
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