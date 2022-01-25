Вчені виявили новий симптом Омікрона, який може бути єдиною ознакою захворювання

Вчені виявили новий симптом Омікрона / Фото Reuters

Американські вчені виявили новий симптом штаму Омікрон - біль у вухах. Часто це може бути єдиною ознакою захворювання.

За словами експерта з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) доктора Пітера Чин-Хонга, біль у вухах обумовлена тим, що вірус в основному вражає дихальні шляхи, розташовані близько до рота, носа і вух і часто потрапляє в ці місця, передає його слова таблоїд The Sun.

Зараження Омікроном дійсно може викликати хворобливі симптоми у внутрішньому вусі, які люди не завжди сприймають як ознаку коронавірусу.

Лікар Костянтина Станкович порекомендувала тим, хто помітив у себе втрату слуху, запаморочення або дзвін у вухах не ігнорувати ці симптоми, а пройти тестування на COVID-19.

читайте також"Омікроном все частіше хворіють 30-річні": лікар назвала нетипові симптоми коронавірусу"У деяких наших пацієнтів ми бачили, що втрата слуху є єдиною ознакою зараження COVID-19", — зазначила лікар Станкович.

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Раніше лікар назвав 5 ознак, які можуть вказувати на Омікрон у щеплених.

За словами британського епідеміолога, професора Тіма Спектора, симптоматика захворювання змінилася: задишка, лихоманка і втрата нюху відійшли на другий план. У вакцинованих тепер частіше спостерігаються нежить, головний біль, втома, чхання і біль в горлі.

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