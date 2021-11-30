Штам Омікрон виявили вже в 11 країнах Європи: коли він може потрапити в Україну

Новий різновид коронавірусу поширюється дуже швидко / Фото Reuters

Новий штам коронавірусу Омікрон був виявлений в 11 країнах Європи. Всього станом на 30 листопада зафіксовано 44 випадків.

Відповідну заяву оприлюднив Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC).

Випадки зараження Омікроном були виявлені в одинадцяти країнах Європейського Союзу та Європейської економічної зони: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Франція (Реюньйон), Німеччина, Італія, Нідерланди, Португалія, Іспанія та Швеція.

Коли Омікрон потрапить в Україну - прогноз лікаря

Враховуючи, за скільки часу штам коронавірусу Дельта потрапив в Україну з сусідніх країн, то нового штаму Омікрон слід очікувати не раніше ніж за 1,5 місяці, припустив радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

"Я не думаю, що це буде швидко, це мінімум 3-4 тижні. Пам'ятаєте, як "Дельта" до нас заходила? Це не було через 1-2 тижні. Думаю, це може бути за 1-1, 5 місяці", – зазначив медик у коментарі "ТСН".