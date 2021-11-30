Штам Омікрон виявили вже в 11 країнах Європи: коли він може потрапити в Україну

Прогноз озвучив відомий в Україні лікар.
Новий штам коронавірусу Омікрон був виявлений в 11 країнах Європи. Всього станом на 30 листопада зафіксовано 44 випадків.
Відповідну заяву оприлюднив Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC).
Випадки зараження Омікроном були виявлені в одинадцяти країнах Європейського Союзу та Європейської економічної зони: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Франція (Реюньйон), Німеччина, Італія, Нідерланди, Португалія, Іспанія та Швеція.
Коли Омікрон потрапить в Україну - прогноз лікаря
Враховуючи, за скільки часу штам коронавірусу Дельта потрапив в Україну з сусідніх країн, то нового штаму Омікрон слід очікувати не раніше ніж за 1,5 місяці, припустив радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.
"Я не думаю, що це буде швидко, це мінімум 3-4 тижні. Пам'ятаєте, як "Дельта" до нас заходила? Це не було через 1-2 тижні. Думаю, це може бути за 1-1, 5 місяці", – зазначив медик у коментарі "ТСН".
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпеку штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.