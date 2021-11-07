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Новий штам Дельта+ і мутація вірусу: лікар зробив прогноз про завершення епідемії COVID-19 в Україні

7 листопада 2021, 15:40

Ситуація з коронавірусом в Україні може погіршитися у тому випадку, якщо з'явиться новий мутований штам вірусу, вважає Тарас Жиравецький.

коронавірус
Новий штам Дельта+ значно більш заразний, ніж інші варіації COVID-19, - лікар / УНІАН

В Україні за декілька місяців може з'явитися колективний імунітет у тому випадку, якщо кількість тих, що заразилися коронавірусом за добу, залишатиметься такою ж високою, як зараз.

Не виключено, що ситуація може змінитися на гіршу за умови появи нового мутованого штаму COVID-19. Епідемія може завершитися у тому випадку, якщо перехворіє більшість українців. Наразі в країні немає колективного імунітету і зафіксовано ще більш заразний штам коронавірусу Дельта+. Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

У своєму Telegram-каналі він заявив про те, що в Україні, якщо посилатися на неофіційні відомості, перехворіло понад 50% дорослого населення. Однак така ситуація не надала жодних переваг у боротьбі з новим штамом Дельта+. Він вважає, що колективний імунітет буде тільки в тому випадку, якщо перехворіє більше 80% дорослого населення країни.читайте такожІсторична подія: Британія першою в світі схвалила таблетки від коронавірусу

При цьому, за словами лікаря, вакциновані від COVID-19 теж хворіють і поширюють коронавірус. Зупинити циркуляцію інфекції не вдається.

"В Україні вакциновано майже 20% дорослого населення, але, на жаль, вакциновані хворіють і поширюють інфекцію, що не зупиняє поширення коронавірусу", - сказав Жиравецький.

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Також він стверджує, що Україна не була готова до нового спалаху коронавірусу, а новий варіант вірусу Дельта+, який було встановлено у Великобританії, підтвердили і в нашій країні. Сам вірус, каже лікар, виявився набагато заразнішим попередніх варіацій COVID-19, а для того, щоб його зупинити, фактично нічого не було зроблено. Перебіг хвороби наразі став набагато важчим.

Лікар вважає, що епідемія коронавірусної інфекції в Україні може завершитися тоді, коли перехворіє велика частина населення.

"Коли ж зупиниться пандемія? Коли більшість українців перехворіє. Оскільки наразі щодня у нас неофіційно більше 100 тисяч нових випадків, офіційно 25 тисяч нових інфікованих (тестування у нас в рази менше проводиться, ніж потрібно), то можна припустити, що за 1 місяць перехворіє 3 мільйони українців. Якщо показники залишатимуться такими ж високими, то за декілька місяців ми отримаємо колективний природний імунітет", - зазначив Жиравецький.читайте такожЛікар назвав головні симптоми нового штаму Дельта-плюс

Однак він уточнив, що ситуація може змінитися на гірше у тому випадку, якщо з'явиться новий видозмінений варіант COVID-19.

"Основна загадка! Чи не з'явиться новий штам, який пробиватиме імунітет після хвороби і після вакцинації, тому що тоді ми можемо потрапити в замкнуте коло. Наразі цього ніхто не знає, але сподіваємося, що цього не буде", - підкреслив Тарас Жиравецький.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок неділі, 7 листопада, в Україні за минулі 24 години встановлено 17 419 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Госпіталізовано 5652 людини. Одужали 8520 осіб. Загинули 449 людей.

Станом на 7 листопада у червоній зоні знаходяться 15 українських регіонів і місто Київ. Шість областей залишаються "помаранчевими". "Жовтих" регіонів всього три - Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська області.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін казав, що МОЗ прогнозує пік коронавірусу в Україні в найближчі 2-3 тижні. Далі до середини грудня повинен послідувати спад.

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