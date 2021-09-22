УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавірус

Нове дослідження визначило найефективнішу вакцину від COVID-19

22 сентября 2021, 03:19

Вакцина Moderna захищає від госпіталізації краще, ніж Pfizer і Johnson&Johnson. Ефективність препарату склала 93%, з'ясували американські вчені.

вакцинація
Учені порівняли дію різних вакцин від COVID-19 / Фото Reuters

Учені порівняли ефективність вакцин від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson&Johnson та з'ясували, який з препаратів найефективниший. Дослідження проводилося на загальнонаціональному рівні в США иа охоплювало майже п'ять місяців спостережень весняно-літнього періоду.

З'ясувалося, що вакцина Moderna краще за дви інши захищає від госпіталізації – її ефективність склала 93%. Для вакцин Pfizer-BioNTech і Johnson&Johnson захист від госпіталізації склав 88% і 71% відповідно.

У дослідженні також вивчалася ефективність в розрізі тривалиших періодів. Moderna знову вийшла на перше місце.

Згідно з даними Американського центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), через 4 місяці після введення Moderna забезпечує 92% ефективності проти госпіталізації, для вакцини Pfizer-BioNTech цей показник становить 77%. Для Johnson & Johnson подібний розрахунок не проводився.

Читайте такжеХто найкраще захищений від COVI -19 тав чи допомагає вакцинація - відповідь лікаряНа думку експертів CDC, ці нові дані щодо відмінностей ефективності вакцин можуть допомогти людям пид час ухвалення обґрунтованого рішення щодо бустерів вакцини. При цьому агентство підкреслює, що всі схвалені в країні вакцини надають достатній рівень захисту від госпіталізації через важкий перебіг COVID-19.

Раніше в американському центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) зробили нову заяву з приводу вакцинації для захисту від коронавірусу. За словами директора CDC Рошель Валенскі, люди, щеплені від COVID-19, в 11 разів менше схильні до ризику смерті в разі зараження коронавірусом.

Як повідомляв Главред, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna.

viber
коронавірус коронавірус новини вакцина від коронавірусу вакцинація від коронавірусу Moderna вакцина Pfizer
Зараз ви переглядаєте новину «Нове дослідження визначило найефективнішу вакцину від COVID-19». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 12 жовтня 2021 для всіх знаків зодіаку: зрада, підступи недругів або витратиГороскоп на 12 жовтня 2021 для всіх знаків зодіаку: зрада, підступи недругів або витрати "Шалено люблю": на похоронах Скороход поцілувала Полякова і нарвалася на гнів сім'ї нардепа"Шалено люблю": на похоронах Скороход поцілувала Полякова і нарвалася на гнів сім'ї нардепа Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балівМагнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Зірка "Службового роману" померла від коронавірусуЗірка "Службового роману" померла від коронавірусу Вже чотири країни Європи відмовилися від застосування вакцини Moderna: чим вона небезпечнаВже чотири країни Європи відмовилися від застосування вакцини Moderna: чим вона небезпечна

Последние новости

23:01

У Києві покупцям попався оселедець з хробаками-паразитами

22:57

Опалювальний сезон під загрозою: Нафтогаз оприлюднив тариф для шкіл, дитячих садків та лікарень Видео

22:37

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

22:29

100 днів роботи відкритого продажу землі: що змінилося на ринку українських чорноземів Видео

22:10

В Україну мчить небезпечна погода з ураганом і дощем Видео

Реклама
21:24

Харчові добавки перед тренуванням: названо ризики Видео

21:20

Стрілянина під Києвом: у поліції назвали основну версію нападу Видео

21:10

Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у справі про держзраду Видео

21:07

"Проблем немає": у Зеленського пояснили, чому регіони оголошують НС через газ Видео

20:56

Добре впливають на серце: вчені назвали прості продукти, які допоможуть позбутися гіпертонії

20:50

Атрофується мозок: названо симптоми Видео

20:45

В Росії просто так ворони не каркають: навіщо була стаття Медведєва і заява Пєскова мнение

20:21

Ціни на продукти, газ та послуги лікарень б'ють рекорди в Україні: що і на скільки подорожчало

20:00

Підробка не відрізняється: на Житомирщині затримали доларових фальшивомонетників Видео

19:59

Здоров'я королеви похитнулося: Єлизавета II вперше за довгий час вийшла в світ Фото Видео

19:38

Опалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

19:24

У ТКГ розповіли, чому Україна не розглядає "мирний план" від окупантів Видео

19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

Реклама
18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

Реклама
15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять