Нове дослідження визначило найефективнішу вакцину від COVID-19

Учені порівняли дію різних вакцин від COVID-19 / Фото Reuters

Учені порівняли ефективність вакцин від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson&Johnson та з'ясували, який з препаратів найефективниший. Дослідження проводилося на загальнонаціональному рівні в США иа охоплювало майже п'ять місяців спостережень весняно-літнього періоду.

З'ясувалося, що вакцина Moderna краще за дви інши захищає від госпіталізації – її ефективність склала 93%. Для вакцин Pfizer-BioNTech і Johnson&Johnson захист від госпіталізації склав 88% і 71% відповідно.

У дослідженні також вивчалася ефективність в розрізі тривалиших періодів. Moderna знову вийшла на перше місце.

Згідно з даними Американського центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), через 4 місяці після введення Moderna забезпечує 92% ефективності проти госпіталізації, для вакцини Pfizer-BioNTech цей показник становить 77%. Для Johnson & Johnson подібний розрахунок не проводився.

Читайте такжеХто найкраще захищений від COVI -19 тав чи допомагає вакцинація - відповідь лікаряНа думку експертів CDC, ці нові дані щодо відмінностей ефективності вакцин можуть допомогти людям пид час ухвалення обґрунтованого рішення щодо бустерів вакцини. При цьому агентство підкреслює, що всі схвалені в країні вакцини надають достатній рівень захисту від госпіталізації через важкий перебіг COVID-19.

Раніше в американському центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) зробили нову заяву з приводу вакцинації для захисту від коронавірусу. За словами директора CDC Рошель Валенскі, люди, щеплені від COVID-19, в 11 разів менше схильні до ризику смерті в разі зараження коронавірусом.

Як повідомляв Главред, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna.