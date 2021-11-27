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Коронавірус в Україні 27 листопада трохи вщух: 14 тис. нових заражених і менше 600 смертей

27 листопада 2021, 08:22
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За минулі 24 години було госпіталізовано 3 305 осіб. Жертвами хвороби стали 568 пацієнтів, а одужали майже 23 тисячі осіб.

коронавірус
Коронавірус в Україні трохи зменшив оберти / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 27 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 14 200 жителів країни. Зокрема, захворіли 1 296 дітей та 212 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 305 осіб; летальних випадків - 568; видужали 22 946 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в м. Київ (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904), Дніпропетровській (866) і Вінницькій (823) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ – 1630 випадків;
  • Вінницька область – 823 випадки;
  • Волинська область – 596 випадків;
  • Дніпропетровська область – 866 випадків;
  • Донецька область – 1044 випадки;
  • Житомирська область – 360 випадків;
  • Закарпатська область – 414 випадків;
  • Запорізька область – 635 випадків;
  • Івано-Франківська область – 274 випадки;
  • Київська область – 698 випадків;
  • Кіровоградська область – 180 випадків;
  • Луганська область – 203 випадки;
  • Львівська область – 745 випадків;
  • Миколаївська область – 490 випадків;
  • Одеська область – 624 випадки;
  • Полтавська область – 904 випадки;
  • Рівненська область – 558 випадків;
  • Сумська область – 365 випадків;
  • Тернопільська область – 232 випадки;
  • Харківська область – 565 випадків;
  • Херсонська область – 219 випадків;
  • Хмельницька область – 626 випадків;
  • Черкаська область – 596 випадків;
  • Чернівецька область – 172 випадки;
  • Чернігівська область – 381 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 414 540 осіб;
  • одужали - 2 899 967 пацієнт;
  • летальних випадків - 84 717;
  • проведено ПЛР-тестувань - 15 793 678.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

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