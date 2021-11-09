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Загрожує нова небезпека: в Україні з COVID-лікарень почали виписувати пацієнтів з низькою сатурацією

9 листопада 2021, 20:54

Згідно з наказом МОЗ, пацієнта можуть виписати з лікарні при сатурації не менше 94% на низькому потоці кисню.

лікарня
Коронавірус в Україні / Reuters

В Одеській області з коронавірусних відділень почали виписувати пацієнтів з низьким рівнем кисню в крові.

Як пише в Facebook голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, пацієнта після COVID-19 виписати зі стаціонару можна тільки при сатурації 94% і вище.

Ножевнікова каже, що до них надходить маса звернень від пацієнтів зі скаргою на описану ситуацію.

За її словами, медзаклади йдуть на такий крок, щоб звільнити місця для нових хворих, хто потребує госпіталізації. При цьому вона підкреслює, що ризикувати життям пацієнтів з міркувань статистики наявності місць незаконно і негуманно.

Також волонтер зазначила, що в разі відключення світла і падіння сатурації пацієнт може просто не дочекатися швидкої допомоги.

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"Виписка пацієнтів з низькою сатурацією в область ще більш небезпечна - в разі відключення світла і різкого падіння сатурації (що дуже характерно для постковідних пацієнтів) у вас просто не буде часу дочекатися швидку або дістатися самостійно до найближчої лікарні або станції швидкої, де є кисень", - говорить волонтер.

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Ножевникова нагадала, що згідно з наказом МОЗ, пацієнта можуть виписати з лікарні при сатурації не менше 94% на низькому потоці кисню (3-4 літри в хвилину). Крім того, лікарі не можуть виписувати людину без кисню з рівнем сатурації нижче 88-86%

"Якщо у пацієнта сатурація нижче 94 на низькому потоці, а тест ковід мінус, то тоді пацієнта повинні перевести в терапевтичне відділення не ковідной лікарні або, якщо там немає вільних місць, залишити в ковідному відділенні до стабілізації сатурації", - зазначила Ножевникова.

Згідно з даними на ранок вівторка, 9 листопада, в Україні встановлено 18 988 нових випадків зараження COVID-19. За минулі 24 години госпіталізували 2 967 осіб. Одужали 16 609 людей. Загинули 833 людини - найвищий показник з моменту початку епідемії в країні.

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