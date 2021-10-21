Два рекорди за весь час пандемії: за добу - понад 22 тисячі нових COVID-випадків і 546 смертей

За минулу добу виявили 22 415 хворих на коронавірус - це найбільша кількість випадків за весь час епідемії COVID-19 в Україні.
Станом на ранок четверга, 21 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 22 415 жителів країни. Зокрема, захворіла 1 771 дитина і 345 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 4 892 людини; летальних випадків - 546; одужали - 8 036 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355) та Харківській (1319) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1192 випадки;
- Вінницька область - 462 випадки;
- Волинська область - 436 випадків;
- Дніпропетровська область - 1308 випадків;
- Донецька область - 1058 випадків;
- Житомирська область - 1562 випадки;
- Закарпатська область - 319 випадків;
- Запорізька область - 1355 випадків;
- Івано-Франківська область - 861 випадок;
- Київська область - 728 випадків;
- Кіровоградська область - 156 випадків;
- Луганська область - 819 випадків;
- Львівська область - 1388 випадків;
- Миколаївська область - 410 випадків;
- Одеська область - 1528 випадків;
- Полтавська область - 996 випадків;
- Рівненська область - 705 випадків;
- Сумська область-1100 випадків;
- Тернопільська область-787 випадків;
- Харківська область-1319 випадків;
- Херсонська область - 1143 випадки;
- Хмельницька область - 1002 випадки;
- Черкаська область - 469 випадків;
- Чернівецька область - 578 випадків;
- Чернігівська область - 734 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 701 600 осіб;
- одужали - 2 352 835 осіб;
- летальних випадків - 62389;
- проведено ПЛР-тестів - 13 781 546.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 19 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 912 жителів країни. Зокрема захворіли 1447 дітей. Було госпіталізовано 5468 осіб; летальних випадків - 495.
Президент України Володимир Зеленський озвучив два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни. За словами Зеленського, він не виключає запровадження повного локдауну в Україні.
"Є два шляхи... Вакцинація або локдаун. Ось і все. Ми щолня перед цим вибором", - заявив президент.
За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, із середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.
Пандемія коронавірусу триватиме на рік довше, ніж потрібно, спрогнозували у Всесвітній організації охорони здоров'я. Причина цього - повільна вакцинація в бідних країнах.
Тим часом у світі зафіксували новий підвид штаму коронавірусу Дельта AY.4.2. Він може бути ще заразнішим і з'явився в середині літа в декількох європейських країнах. Тепер він дістався до Ізраїлю.
Заразився новим штамом коронавірусу AY.4.2 11-річний хлопчик, який повернувся з Молдови. Мутацію COVID-19 виявили у неповнолітнього під час тестування в аеропорту Тель-Авіва.
Хлопчика одразу ж ізолювали. Уточнюється, що хворий після прильоту ні з ким не спілкувався. Зараз він під наглядом лікарів.