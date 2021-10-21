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Два рекорди за весь час пандемії: за добу - понад 22 тисячі нових COVID-випадків і 546 смертей

21 жовтня 2021, 08:23
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За минулу добу виявили 22 415 хворих на коронавірус - це найбільша кількість випадків за весь час епідемії COVID-19 в Україні.

Коронавірус
З коронавірусом госпіталізовано ще майже п'ять тисяч осіб / УНІАН

Станом на ранок четверга, 21 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 22 415 жителів країни. Зокрема, захворіла 1 771 дитина і 345 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 892 людини; летальних випадків - 546; одужали - 8 036 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355) та Харківській (1319) областях.

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Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 21 жовтня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ - 1192 випадки;
  • Вінницька область - 462 випадки;
  • Волинська область - 436 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1308 випадків;
  • Донецька область - 1058 випадків;
  • Житомирська область - 1562 випадки;
  • Закарпатська область - 319 випадків;
  • Запорізька область - 1355 випадків;
  • Івано-Франківська область - 861 випадок;
  • Київська область - 728 випадків;
  • Кіровоградська область - 156 випадків;
  • Луганська область - 819 випадків;
  • Львівська область - 1388 випадків;
  • Миколаївська область - 410 випадків;
  • Одеська область - 1528 випадків;
  • Полтавська область - 996 випадків;
  • Рівненська область - 705 випадків;
  • Сумська область-1100 випадків;
  • Тернопільська область-787 випадків;
  • Харківська область-1319 випадків;
  • Херсонська область - 1143 випадки;
  • Хмельницька область - 1002 випадки;
  • Черкаська область - 469 випадків;
  • Чернівецька область - 578 випадків;
  • Чернігівська область - 734 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 701 600 осіб;
  • одужали - 2 352 835 осіб;
  • летальних випадків - 62389;
  • проведено ПЛР-тестів - 13 781 546.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 19 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 912 жителів країни. Зокрема захворіли 1447 дітей. Було госпіталізовано 5468 осіб; летальних випадків - 495.

Президент України Володимир Зеленський озвучив два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни. За словами Зеленського, він не виключає запровадження повного локдауну в Україні.

"Є два шляхи... Вакцинація або локдаун. Ось і все. Ми щолня перед цим вибором", - заявив президент.

За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, із середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.

Пандемія коронавірусу триватиме на рік довше, ніж потрібно, спрогнозували у Всесвітній організації охорони здоров'я. Причина цього - повільна вакцинація в бідних країнах.

Тим часом у світі зафіксували новий підвид штаму коронавірусу Дельта AY.4.2. Він може бути ще заразнішим і з'явився в середині літа в декількох європейських країнах. Тепер він дістався до Ізраїлю.

Заразився новим штамом коронавірусу AY.4.2 11-річний хлопчик, який повернувся з Молдови. Мутацію COVID-19 виявили у неповнолітнього під час тестування в аеропорту Тель-Авіва.

Хлопчика одразу ж ізолювали. Уточнюється, що хворий після прильоту ні з ким не спілкувався. Зараз він під наглядом лікарів.

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