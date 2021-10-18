COVID-вакцина може захистити і від інших коронавірусів - учені

Універсальну вакцину створити неможливо, кажуть вчені / Reuters

Одна вакцина проти коронавірусу забезпечує перехресний захист і від інших коронавірусів. Тобто організм виробляє імунітет проти подібних хвороб. До такого висновку прийшли вчені з Northwestern Medicine - некомерційної організації, що входить в медичну школу Фейнберга Північно-Західного університету в Чикаго, штат Іллінойс (США).

Зазначається, що той факт, що вакцини проти коронавірусу можуть захищати від інших подібних інфекцій, може виявитися корисним для підготовки до майбутніх пандемій, передає Journal of Clinical Investigation. Однак скільки триває перехресний захист - ще належить з'ясувати.

Дослідження показало, що плазма людей, вакцинованих проти вірусу SARS-CoV-2, який зараз "тероризує" світ, виробляла антитіла, які забезпечували захист проти SARS-CoV-1 (винуватця спалаху важкого гострого респіраторного синдрому в 2003 році) і коронавірусу застуди (OC43).

Крім цього, миші, імунізовані вакциною проти SARS-CoV-1, яку виготовили в 2004 році, виробляли імунні відповіді проти SARS-CoV-2.

Учені пояснюють, що SARS-CoV-1 і SARS-CoV-2 генетично схожі як двоюрідні брати, а коронавірус застуди більше відрізняється від SARS-CoV-2.

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Згідно з результатами дослідження, поки коронавіруси були схожими більш ніж на 70%, миші були захищені. Але якщо б вони піддавалися впливу коронавірусів зовсім іншого сімейства, вакцини могли б забезпечити менший захист.

читайте такожУ США тимчасово перестали робити підліткам щеплення вакциною Moderna: у чому причинаУчені додали, що створити універсальну вакцину неможливо. Але цілком можливо розробити по вакцині для кожного сімейства окремо.

До слова, зараз є три основних сімейства коронавірусів, якими хворіють люди:

сарбековірус (включає штами SARS-CoV-1 і SARS-CoV-2);

ембековірус (включає відомий провокатор застуди OC43);

мербековірус - вірус, відповідальний за близькосхідний респіраторний синдром (MERS), про який вперше повідомили в 2012 році.

Як повідомляв Главред, одразу в чотирьох європейських країнах – Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії - припинили колоти вакцину від коронавірусу компанії Moderna молодим людям молодше 30 років.

Причиною відмови від вакцини Moderna назвали збільшений ризик побічних ефектів, таких як міокардит (запалення серцевого м'яза) і перикардит (запалення оболонки серця). Симптомами цього стану може бути втома, переривчастий пульс, жар, біль у грудях та при глибокому вдиху.

До слова, цю ж вакцину використовують і в Україні - нею щеплено понад мільйон осіб.