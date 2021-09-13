"Людина стає вразливою": інфекціоніст розповів, як не підхопити COVID-19 після вакцинації

Інфекціоніст зазначив, що на коронавірус хворіють навіть вакциновані / УНІАН

Вакцина від коронавірусу не захищає на 100% від інфікування хворобою, а в стаціонари потрапляють навіть ті, хто був щеплений однією або двома дозами вакцини.

Зараз рано говорити про те, що щеплені від коронавірусу стовідсотково безпечні й не можуть заражати інших людей, повідомив інфекціоніст Євген Дубровський на своїй сторінці в Facebook .

За його словами, через кілька днів після щеплення людина ризикує захворіти на коронавірус, бо імунітет в цей час дуже вразливий. Інфекціоніст рекомендує в цей час поберегтися та обмежити контакти з іншими людьми.

"Важливо перед вакцинацією звернутися до сімейного лікаря і пройти мінімальне обстеження, особливо якщо є супутні хронічні захворювання. Також практика показує, що досить часто люди після введення вакцини на п'ятий-восьмий день заражаються. Чому - треба розбиратися. Передбачається, що після вакцинації людина стає дуже вразливою, тому раджу, зробивши щеплення, хоча б тиждень залишатися вдома і максимально обмежити контакти", — порадив інфекціоніст.

Читайте такжеЛікар розповіла, як вакцина може нашкодити "важким" хворимРаніше Главред повідомляв, що громадяни, які отримали тільки одну дозу вакцини від коронавірусу, будуть звільнятися від обмежень тільки в "жовтій" зоні. Для привілеїв в "червоній" буде потрібно повний курс вакцинації, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Також стало відомо, що в Україні дозволять працювати представникам бізнесу під час карантинних обмежень жовтої та червоної зон епідемічної небезпеки, але за однієї умови. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, головною умовою буде наявність covid-сертифікатів у персоналу та клієнтів.